Москва, , 12:25 — REGNUM На фоне решений ЦБ депутат Госдумы от СРЗП депутат Госдумы Михаил Делягин предложил назвать главу Банка России Эльвиру Набиуллину «мадам Девальвация».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парламентарий обратил внимание на то, что Банк России в третий раз подряд снизил процентную ставку на три процентных пункта — до 11%.

«Кредит доступным для реального сектора это не сделает, но эффективность бюджетной поддержки повысит (или сократит её объемы) и ослабит рубль (а значит, поддержит экспортёров сырья и затруднит критически необходимый импорт)», — рассуждает Делягин в телеграм-канале.

Кроме того, решение в основном пока морально поддержит вложившихся в валюту и просто не верящих в возможность развития России, указал он.

«Кто сказал «мадам Брошкина»? «Мадам Девальвация»!» — делает вывод Делягин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, совет директоров ЦБ принял решение снизить размер ключевой ставки до 11%.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксаков: решение ЦБ восстанавливает кредитную активность банков