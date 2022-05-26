Москва, 26 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. На фоне решений ЦБ депутат Госдумы от СРЗП депутат Госдумы Михаил Делягин предложил назвать главу Банка России Эльвиру Набиуллину «мадам Девальвация».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Парламентарий обратил внимание на то, что Банк России в третий раз подряд снизил процентную ставку на три процентных пункта — до 11%.

«Кредит доступным для реального сектора это не сделает, но эффективность бюджетной поддержки повысит (или сократит её объемы) и ослабит рубль (а значит, поддержит экспортёров сырья и затруднит критически необходимый импорт)», — рассуждает Делягин в телеграм-канале.

Кроме того, решение в основном пока морально поддержит вложившихся в валюту и просто не верящих в возможность развития России, указал он.

«Кто сказал «мадам Брошкина»? «Мадам Девальвация»!» — делает вывод Делягин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, совет директоров ЦБ принял решение снизить размер ключевой ставки до 11%.