Донецк, 26 мая 2022, 12:25 — REGNUM Три населённых пункта Донецкой Народной Республики попали под обстрел украинских войск. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В 10:40 с позиций в Новгородском атаковано Троицкое — выпущено десять мин калибром 60 мм, а также 58 гранат из АГС.
В 11:05 из Дылеевки обстрелян Гольмовский, выпущено три снаряда калибром 122 мм. В 11:45 атака повторилась — выпущено пять снарядов.
В 12:02 из Авдеевки с применением РСЗО «Град» открыли огонь по Ясиноватой. В СЦКК зафиксировали выпуск семи ракет.