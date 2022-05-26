Донецк, , 12:25 — REGNUM Три населённых пункта Донецкой Народной Республики попали под обстрел украинских войск. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

В 10:40 с позиций в Новгородском атаковано Троицкое — выпущено десять мин калибром 60 мм, а также 58 гранат из АГС.

В 11:05 из Дылеевки обстрелян Гольмовский, выпущено три снаряда калибром 122 мм. В 11:45 атака повторилась — выпущено пять снарядов.

В 12:02 из Авдеевки с применением РСЗО «Град» открыли огонь по Ясиноватой. В СЦКК зафиксировали выпуск семи ракет.