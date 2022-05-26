* талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 26 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В уезде Пули-Хисар в регионе Андараб афганской провинции Баглан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили выселяемым лицам, что они не имеют права на проживание в северных провинциях Афганистана.

Afghanistan Matters Афганистан

По словам источников газеты «8 Собх», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили перемещаемым лицам: »Идите и скажите Ахмаду Масуду, чтобы он дал вам дом».

Источники в Андарабе сообщают, что во время переезда люди постоянно подвергались унижениям и оскорблениям со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам собеседников издания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выселили всех бедняков и малоимущих.

«Если у человека есть возможность жить за пределами Андараба, он сам сбежит от такой ситуации», — заявляют они.

По данным газеты «8 Собх», за неделю талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно выселили из Андараба более 40 семей.