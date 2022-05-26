Сеул, , 12:24 — REGNUM ВВС Южной Кореи примут участие в авиационных учениях Pitch Black. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей военно-воздушных сил.

Самолёты ВВС Южной Кореи Republic of Korea Air Force

Согласно опубликованным данным, в учениях, которые пройдут с середины августа до середины сентября на двух базах ВВС Австралии, примут участие шесть истребителей KF-16, одни самолет-заправщик KC-330 и около 130 военных.

В общей сложности в учениях примут участие около 2500 военных и до 100 самолетов из США, Австралии, Канады, Германии, Франции, Индонезии, Сингапура, Японии и других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Южной Кореи планируют принять участие в учениях Азиатско-Тихоокеанского региона «RIMPAC 2022».

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