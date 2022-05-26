Симферополь, , 12:22 — REGNUM В Республике Крым 94% пляжей получили разрешение на работу от Государственной инспекции по маломерным судам МЧС, сообщили в пресс-службе правительства Крыма 26 мая.

Крым ждет туристов Марина Каширская © ИА REGNUM

В общей сложности на территории Крыма зарегистрировано 446 пляжей, которые должны работать в предстоящий курортный сезон. Больше всего — 90 пляжей — расположено в Алуште, также 84 пляжа расположено в Евпатории, 81 - в Ялте.

В ГИМС МЧС России по РК получили 420 заявлений-деклараций о готовности пляжей. В отношении еще 26 пляжей работы продолжаются. В Ялте, Алуште, Ленинском и Сакском районе 15 пляжей будут закреплены за новыми пользователями, поскольку с прежними недобросовестными предпринимателями договоры расторгнуты. В группе риска сейчас находятся семь пляжей, работы там контролируются ежедневно. Два пляжа, возможно, в этом сезоне так и не откроются.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом курортном сезоне в Крыму, несмотря на приостановленное авиасообщение, ждут около шести миллионов туристов. Это на треть меньше, чем в 2021 году, когда были зафиксированы рекордные показатели.