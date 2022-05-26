Ставрополь, , 12:21 — REGNUM В администрации столицы Ставропольского края произошли кадровые перемены. Назначен новый вице-мэр. Эту должность занял Виталий Зритнев — бывший министр имущественных отношений Ставропольского края, сообщили в администрации города. Согласно распоряжению, подписанному мэром Ставрополя Иваном Ульянченко, его новый заместитель Виталий Зритнев будет курировать работу аппарата мэрии.

Назначение ИА REGNUM

Напомним, бывший министр имущественных отношений Ставрополья Виталий Зритнев был освобожден от должности 27 апреля 2022 года в связи с истечением срока его полномочий. На посту главы минимущества он проработал всего около двух лет.

О новом вице-мэре известно, что ему 39 лет, он уроженец города Ставрополь, женат, имеет двоих детей.