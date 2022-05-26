Уфа, , 12:27 — REGNUM 19 компаний Башкирии в первом квартале 2022 года заключили 32 экспортных контракта на сумму $8,18 млн благодаря содействию регионального центра поддержки экспорта. Об этом сообщил директор этого центра Ильдус Халитов в Челябинске в ходе всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зарубежными партнерами республиканских экспортеров стали заказчики из Казахстана, Киргизии, США, Германии, Швейцарии и других стран», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

Он также сообщил, что в первом квартале 2022 года сотрудники центра оказали порядка 700 услуг 323 региональным компаниям.

«Второй год подряд центр поддержки экспорта Башкирии занимает второе место в рейтинге Российского экспортного центра. Также меры поддержки экспорта, которые реализуют в регионе, были высоко оценены генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргариты Болычевой.