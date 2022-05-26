Оренбург, 26 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Открытие областной инфекционной больницы под Оренбургом откладывается. Причиной стали выявленные дефекты. Об этом сообщили в региональном минздраве.

минздрав Оренбургской области Оренбургская областная инфекционная больница под Оренбургом

По данным ведомства, с 16 мая началась государственная приемка объекта. Благодаря аномальной погоде и затяжным дождям были обнаружены дефекты, которые в иных условиях проявились бы позже. В ближайшее время подрядчик должен устранить недостатки и подать уведомление о готовности к приемке объекта в первой декаде июня.

«В связи с тем, что выявленные недостатки не были устранены подрядчиком во время приемки, чему помешали в том числе и погодные условия, подрядчику будет назначен административный штраф», — сказали в министерстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Татьяна Савинова анонсировала открытие областной инфекционной больницы, построенной на территории Оренбургского района, в конце мая. Примечательно, что строительство началась в летом 2021 года. Построить и ввести клинику в эксплуатацию планировали в рекордные сроки. Однако в декабре 2021 года проект не удалось реализовать до конца.