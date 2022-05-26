Бейрут, , 12:29 — REGNUM Глава ливанского военизированного движения «Хезболла» Хассан Насралла пригрозил войной Израилю. Об этом 26 мая сообщает Al-Manar.

Хасан Насралла Moqawama.org

Так, в своём видеообращении к сторонникам Насралла заявил о планах израильских властей якобы нанести ущерб мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, «Хезболла» не оставит без внимания любую активность против исламских святынь и будет готова начать полномасштабные военные действия.

«Любой ущерб мечети Аль-Акса приведет к крупному взрыву в регионе и приведет к нежелательным последствиям. Правительство противника не должно предпринимать шагов, которые будут иметь катастрофические последствия для существования временного образования», — заявил Насралла.