Москва, , 12:18 — REGNUM О программе туристического кешбэка, по которой государство возвращает до 20%, хорошо осведомлены 79% жителей России. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Туристический автобус (сс) Annie Spratt

За два года существования программы уровень информированности о программе вырос в два раза — с 19% в 2020 году до 38% в 2022 году. При этом туристическим кешбэком воспользовались лишь 2% граждан. Собираются это сделать в 2022 году 13%.

Самое востребованное туристическое направление внутри России — Крым, его хотели бы посетить 24% (в 2021 году — 29%). В Краснодарский край отправились бы 17%. В пятерку лидеров также вошли Байкал (14%), Алтай (13%) и Сочи (11%).

Опрос проведён по телефону 7–8 мая 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году отдыхать летом дома будут 52% жителей России.

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