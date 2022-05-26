Пекин, , 12:17 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг безостановочно раздувает теорию «китайской угрозы» и придерживается двойных стандартов, заявил 26 мая на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Генеральный секретарь НАТО уже на протяжении некоторого периода времени непрерывно безосновательно критикует и осуществляет клеветнические нападки на Китай, оспаривая политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая, а также раздувая так называемую теорию «китайской угрозы», Китай резко осуждает и решительно выступает против этого», — сказал он на брифинге.

Дипломат добавил, что альянс, с одной стороны, призывает своих членов наращивать военные расходы, а с другой стороны, делает «безответственные высказывания в отношении национальной обороны и военной модернизации Китая, что является типичным образцом двойных стандартов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден указал на то, что в случае нападения Китая на остров США будут поддерживать Тайбей военными средствами.

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