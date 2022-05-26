Пекин, 26 мая 2022, 12:17 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг безостановочно раздувает теорию «китайской угрозы» и придерживается двойных стандартов, заявил 26 мая на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Дипломат добавил, что альянс, с одной стороны, призывает своих членов наращивать военные расходы, а с другой стороны, делает «безответственные высказывания в отношении национальной обороны и военной модернизации Китая, что является типичным образцом двойных стандартов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден указал на то, что в случае нападения Китая на остров США будут поддерживать Тайбей военными средствами.
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