Пекин, 26 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг безостановочно раздувает теорию «китайской угрозы» и придерживается двойных стандартов, заявил 26 мая на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Генеральный секретарь НАТО уже на протяжении некоторого периода времени непрерывно безосновательно критикует и осуществляет клеветнические нападки на Китай, оспаривая политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая, а также раздувая так называемую теорию «китайской угрозы», Китай резко осуждает и решительно выступает против этого», — сказал он на брифинге.

Дипломат добавил, что альянс, с одной стороны, призывает своих членов наращивать военные расходы, а с другой стороны, делает «безответственные высказывания в отношении национальной обороны и военной модернизации Китая, что является типичным образцом двойных стандартов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден указал на то, что в случае нападения Китая на остров США будут поддерживать Тайбей военными средствами.

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