Москва, 26 мая 2022, 12:29 — REGNUM Российский рэпер Obladaet (Назар Вотяков) опубликовал новый сингл под названием Mutant. Премьера работы состоялась на всех музыкальных площадках 26 мая.
Представленная композиция посвящена активному образу жизни её автора, состоящему из регулярной работы над новым материалом, заработком денег и борьбой с недоброжелателями. Ожидается, что сингл Mutant войдёт в предстоящий альбом артиста.
Ранее Obladaet анонсировал новую пластинку под названием Players Club 2. Релиз проекта должен состояться в течение 2022 года.
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