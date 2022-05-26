Москва, 26 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Российский рэпер Obladaet (Назар Вотяков) опубликовал новый сингл под названием Mutant. Премьера работы состоялась на всех музыкальных площадках 26 мая.

Кадр из клипа на песню David Beckham Obladaet

Представленная композиция посвящена активному образу жизни её автора, состоящему из регулярной работы над новым материалом, заработком денег и борьбой с недоброжелателями. Ожидается, что сингл Mutant войдёт в предстоящий альбом артиста.

Ранее Obladaet анонсировал новую пластинку под названием Players Club 2. Релиз проекта должен состояться в течение 2022 года.