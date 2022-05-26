Ереван, 26 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Встреча представителей Баку и Еревана по вопросу делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы показала, что представители Азербайджана не настроены её «провалить». Об этом 26 мая заявил депутат парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Владимир Варданян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Процесс начался, как минимум, на активном уровне, были приняты соответствующие акты, созданы комиссии, которые должны начать работу, достигнуты определенные договорённости. Можно увидеть очень, очень, очень умеренный оптимизм в этом процессе», — сказал Варданян.

Он отметил, что процесс делимитации границы не может быть быстрым и простым. Депутат добавил, что для его проведения нужны профессионалы и политическая воля.

Стоит отметить, что 24 мая прошла первая встреча сопредседателей комиссии по делимитации — вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева. Переговоры проходили на границе. Стороны обсудили детали работы комиссий и договорились продолжать работу.

Напомним, Баку требует, чтобы мирному соглашению предшествовало взаимное признание «территориальной целостности». Оппозиционные партии Армении выводят сторонников на акции протеста около месяца почти каждый день. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие считают, что переговоры, которые он ведёт, противоречат интересам армянского народа.