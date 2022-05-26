Ростов-на-Дону, 26 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В детских лагерях и здравницах Ростовской области летом отдохнут и поправят здоровье 300 тысяч детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Детский лагерь в Крыму

Первая смена в загородных лагерях Ростовской области началась 25 мая. В летней оздоровительной кампании региона примут участие 24 загородных и санаторных лагеря, а также 828 пришкольных. Для ребят будут организованы профильные смены. Основная тематика в 2022 году — это Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 350-летия со дня рождения Петра I.

Также закуплены путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на Кубани и Ставрополье, в Кабардино-Балкарии.