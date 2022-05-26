Ульяновск, , 12:14 — REGNUM В Ульяновской области выявили за последние сутки 45 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 53 человека. В ковид-центры госпитализировали за минувший день 24 пациента, сообщает 26 мая общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Всего в Ульяновской области подтверждено 202 769 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 197 244 пациента, скончались 4683 человека, в том числе двое за сутки.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Ульяновской области снижается количество ковидных коек в стационарах и число лечащихся от COVID-19.

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