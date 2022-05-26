Симферополь, 26 мая 2022, 12:14 — REGNUM Пункты размещения для временных переселенцев с Украины и из Донбасса в Республике Крым сохранят только в приграничных населённых пунктах. Соответствующие изменения внесены в перечень пунктов временного размещения. Об этом сообщили 26 мая в пресс-службе правительства региона.
Также в Крыму установят ограниченный срок пребывания в пунктах временного размещения переселенцев с Украины, из ДНР и ЛНР до момента их отправки в другие субъекты Российской Федерации. В отдельных случаях этот срок может быть увеличен.