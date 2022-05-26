Симферополь, 26 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Пункты размещения для временных переселенцев с Украины и из Донбасса в Республике Крым сохранят только в приграничных населённых пунктах. Соответствующие изменения внесены в перечень пунктов временного размещения. Об этом сообщили 26 мая в пресс-службе правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев

«Теперь пункты временного размещения граждан остаются только в приграничных городах и районах с целью приема и оперативной отправки граждан на материковую часть Российской Федерации», — прокомментировал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

Также в Крыму установят ограниченный срок пребывания в пунктах временного размещения переселенцев с Украины, из ДНР и ЛНР до момента их отправки в другие субъекты Российской Федерации. В отдельных случаях этот срок может быть увеличен.