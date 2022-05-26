Киев, , 12:14 — REGNUM Официальные фотографии, на которых запечатлено использование украинскими боевиками 155-мм гаубиц FH-70, поставленных Киеву странами Евросоюза, в зоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, опубликовало 26 мая украинское миноброны.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

На выложенных в интернет фотографиях запечатлено, как расчет вооруженных украинских формирований наводит гаубицу FH-70, заряжает ее и производит выстрел.

При этом указанные самодвижущиеся орудия производят компании из Германии, Италии и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска совершили артиллерийский обстрел населённого пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике.