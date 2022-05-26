Красногорск, , 12:14 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье растет. Об этом свидетельствует опубликованная 26 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 11 случаев больше аналогичного показателя 25 мая. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 207 человек, а днём ранее — у 81 жителя Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 700 новых случаев заражения коронавирусом.

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