Бразилиа, , 12:13 — REGNUM В новом мире, после поражения Запада в войне против России, у Латинской Америки точно будут лучшие перспективы развития, чем в мире западного доминирования, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 26 мая, комментируя высказывания министра экономики Бразилии Паулу Гедеса.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, Гедес заявил, что Европа может потерять Латинскую Америку, как уже потеряла Россию. Европейцы «останутся одни, если не поймут, что надо интегрироваться», считает министр.

« На фоне усиливающегося противостояния России и Запада Латинская Америка, как и многие в современном мире, начинает возвышать свой голос. Для меня голос Бразилии звучит более весомо, чем голос, скажем, Польши. И там, и там есть свои внутренние политические противоречия, свои расколы, но потенциал, ресурсы, в том числе человеческие, — за Бразилией.

В Бразилии в октябре президентские выборы, и в этих обстоятельствах её президент, её правительство делает свой политический выбор в пользу России. Так они понимают общественные настроения, причём сильно превалирующие общественные настроения. Иначе американской влияние, очень сильное в этой стране, сработало бы в другую сторону.

«Европа может потерять Латинскую Америку, как уже потеряла Россию», — эта фраза дорогого стоит. По сути дела, это приговор. Да, приговор формально только от одного бразильского министра, но тот явно не только от себя это заявляет.