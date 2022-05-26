Бразилиа, 26 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В новом мире, после поражения Запада в войне против России, у Латинской Америки точно будут лучшие перспективы развития, чем в мире западного доминирования, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 26 мая, комментируя высказывания министра экономики Бразилии Паулу Гедеса.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

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Как сообщалось ранее, Гедес заявил, что Европа может потерять Латинскую Америку, как уже потеряла Россию. Европейцы «останутся одни, если не поймут, что надо интегрироваться», считает министр.

«На фоне усиливающегося противостояния России и Запада Латинская Америка, как и многие в современном мире, начинает возвышать свой голос. Для меня голос Бразилии звучит более весомо, чем голос, скажем, Польши. И там, и там есть свои внутренние политические противоречия, свои расколы, но потенциал, ресурсы, в том числе человеческие, — за Бразилией.

В Бразилии в октябре президентские выборы, и в этих обстоятельствах её президент, её правительство делает свой политический выбор в пользу России. Так они понимают общественные настроения, причём сильно превалирующие общественные настроения. Иначе американское влияние, очень сильное в этой стране, сработало бы в другую сторону.

«Европа может потерять Латинскую Америку, как уже потеряла Россию», — эта фраза дорогого стоит. По сути дела, это приговор. Да, приговор формально только от одного бразильского министра, но тот явно не только от себя это заявляет.

В новом мире, при новом справедливом международном порядке, который будет создан после поражения Запада в войне против России, у Бразилии и всей Латинской Америки точно будут лучшие перспективы развития, в широком смысле исторические перспективы, чем в мире западного доминирования», — отметил Михаил Демурин.