Бурятия, 26 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Природный пожар, возникший в Заиграевском районе Бурятии, уничтожил ряд построек в некоммерческом товариществе «Лето». О проведении процессуальной проверке 26 мая известило территориальное СУ СК РФ.

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25 мая 2022 года днем произошло возгорание сухой растительности на открытом участке местности вблизи села Усть-Брянь. Пожар получил распространение из-за сильного ветра, вскоре достиг границ садового некоммерческого товарищества «Лето» и перекинулся на строения. Спустя некоторое время пожар был локализован и ликвидирован. Однако огнем уничтожено 7 домов и 14 надворных построек. Следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту начата доследственная проверка.

По предварительным данным, возгорание травы произошло из-за неосторожного обращения неизвестных лиц с огнем. Очаг мог находиться вблизи автодороги «Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга». Не исключено, что причиной пожара послужил тлеющий окурок, брошенной из проезжающей машины. Естественной преградой для огня на пути к границам садового товарищества являлась река Брянка, однако из-за сильных порывов ветра огонь преодолел водное препятствие и продолжил распространяться.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия и оценку действий должностных лиц, ответственных за выполнение в населенном пункте противопожарных мероприятий, обеспечивающих безопасность людей и инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году количество средств, направленных в регионы России для борьбы со стихией увеличилось в 2,4 раза, это позволило добавить маршруты и часы наземного и авиа патрулирования и впервые за несколько лет увеличить штаб лесных пожарных, а в рамках нацпроекта «Экология» пополнить автопарк лесопожарной техники. Благодаря этому борьба с лесными пожарами станет эффективнее.

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