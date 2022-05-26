Москва, 26 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила ещё 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 26 мая на брифинге.

Mil.ru Игорь Конашенков

Он рассказал, что за минувшие сутки в рамках спецоперации были поражены также два миномётных расчета и склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Итогом ударов авиации стало уничтожение более 350 националистов и выведение из строя 96 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Конашенков также проинформировал об уничтожении украинских вертолёта Ми-24 и военно-транспортого самолёта, который доставлял ВСУ боеприпасы и вооружение.

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