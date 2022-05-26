Вашингтон, 26 мая 2022, 12:12 — REGNUM Министерство торговли США внесло самолёт бизнесмена Романа Абрамовича в список антироссийских санкций, сообщают 26 мая американские СМИ.
По решению министерства, Boeing 787 Dreamliner российского предпринимателя включен в санкционный список. Теперь без специального разрешения американской стороны аэропортам по всему миру запрещается заправлять данный борт, обслуживать и производить ремонт.
Результатом несоблюдения решения американского министерства может стать наложение санкций на воздушную гавань.