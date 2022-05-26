Дербент, Дагестан, 26 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Дагестане произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения женщиной-водителем, находившейся за рулем автомобиля Kia Spectra. В настоящее время по данному факту собран материал для принятия процессуального решения, сообщили 26 мая в пресс-службе республиканского управления МВД.

Авария

Автоавария произошла на пересечении улиц Сальмана и Ленина в городе Дербенте 25 мая около 22:48. Водитель иномарки не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, и столкнулась с автомобилем LADA Priora. В результате 20-летний водитель, 21-летняя девушка и трехлетняя девочка попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

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