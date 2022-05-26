Новосибирск, , 12:11 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 мая, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 722 пациента, в том числе четверо детей. Днём ранее 721 пациент, в том числе четверо детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 62 новых носителя коронавируса. За это же время 63 человека выписаны с выздоровлением, один пациент скончался.

Всего в регионе зарегистрировано 258 259 случаев заражения коронавирусом, 251 536 пациентов выписаны, умерли 5658 человек. В реанимации находятся 79 человек, на ИВЛ — десять пациентов.