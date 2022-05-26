Новосибирск, 26 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 мая, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 722 пациента, в том числе четверо детей. Днём ранее 721 пациент, в том числе четверо детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 62 новых носителя коронавируса. За это же время 63 человека выписаны с выздоровлением, один пациент скончался.

Всего в регионе зарегистрировано 258 259 случаев заражения коронавирусом, 251 536 пациентов выписаны, умерли 5658 человек. В реанимации находятся 79 человек, на ИВЛ — десять пациентов.