Джакарта, , 12:09 — REGNUM Национальная полиция Индонезии подготовила и установила 1431 камеру видеонаблюдения для обеспечения безопасности саммита G20 на Бали, сообщает CNN Indonesia.

Камеры видеонаблюдения PhotoMIX Ltd

«Речь идет не только о функциях видеонаблюдения, но и о готовности поддерживать безопасность деятельности Ассамблеи ООН», — говорится в заявлении национальной полиции Индонезии.

Индонезия была назначена председателем саммита G20 в 2022 году в процессе передачи полномочий на саммите в Риме (Италия) в октябре 2021 года. Саммит состоится на Бали 30–31 октября 2022 года.

Полиция Индонезии также развернет на Бали 2834 сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Китая Ван И созвонился с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, чтобы обсудить совместные шаги для обеспечения успешного проведения саммита G20 на Бали.

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