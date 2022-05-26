Москва, , 12:09 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлены 128 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 26 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 137 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 332 человека выздоровели после COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки 332 человека выздоровели в Москве после COVID-19