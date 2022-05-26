Москва, 26 января, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» нужно некоторое время эксплуатировать перед принятием на вооружение, поэтому процесс не отличается скоростью, заявил 26 января гендиректор — генконструктор НПО машиностроения (входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Александр Леонов.

Mil.ru

«Принятие на вооружение — небыстрая процедура. В частности, она предусматривает определённую эксплуатацию», — пояснил Леонов.

Он отметил, что в настоящий момент приказ о принятии на вооружение ещё отсутствует.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования со скоростью полёта около девяти скоростей звука. «Цирконами» планируется вооружить фрегаты проекта 22 350, многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и модернизируемые подлодки проекта 949А «Антей». Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявлял летом 2023 года, что данные ракеты получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что «Циркон» способен преодолеть почти любые системы противоракетной (ПРО) или противовоздушной (ПВО) обороны. Он подчеркнул, что характеристики ракеты очень высоки, поэтому для её перехвата нужна очень эффективная система защиты.

Спустя два дня замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что ВС России в 2024 году получат 36 тыс. единиц техники и 16 млн средств поражения. В частности, в 2023 году, как добавил военный, ВМФ России получил свыше 7,7 тыс. ракет, включая гиперзвуковые «Цирконы», крылатые ракеты «Калибр» и ракетные комплексы «Уран».