Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Масштабный фестиваль социальной сети «ВКонтакте» VK Fest впервые, помимо Санкт-Петербурга, пройдёт и в других городах России. География фестиваля теперь включает в себя Москву и посёлок городского типа Сириус в Краснодарском крае. Об этом 26 мая сообщили на странице фестиваля в соцсети.

Okras Синяя сцена на VK Fest

По традиции фестиваль пройдёт в Петербурге на площадке парка 300-летия возле Финского залива. В Москве в качестве площадки выбрали парк Горького. Для посетителей выступят популярные отечественные артисты: Егор Крид, NILETTO, JONY, SLAVA MARLOW, МОТ, Jah Khalib, FEDUK и многие другие. При этом для того, чтобы гости обеих площадок могли послушать всех любимых исполнителей, два города обменяются плейлистами.

«Кроме музыки на фестивале будет немало интересного — блогеры, стендаперы, лекторий, а также зоны с видеоиграми, мастер-классами, спортивными турнирами и другие крутые развлечения», — отмечают организаторы.

В отличие от федеральных городов, в Сириусе будут транслировать яркие моменты фестиваля в Москве и Петербурге. Без концертов жителей Краснодарского края не оставят. В ночь на 24 июля на Медальной площади выступят МакSим, Леонид Агутин, Cream soda, Ramil', DJ SMASH и другие. Для посетителей вход будет свободным.

Отметим, что фестиваль пройдёт впервые после перерыва из-за пандемии. Сначала его переносили на 2021-й, а затем на 2022 год. Между тем организаторы устраивали онлайн-выступления с трансляцией в социальной сети «ВКонтакте».