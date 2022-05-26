Пенза, , 12:09 — REGNUM В Пензенской области подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за сутки 32 человека. В ковид-стационары госпитализировали 37 пациентов, сообщает 26 мая общероссийский оперативный штаб.

В больнице

Всего по области зарегистрировано 186 592 случая заражения коронавирусом. Выздоровел 180 161 пациент, скончались 5890 человек, в том числе четверо — за сутки.

ИА REGNUM напоминает, с 13 по 18 мая в КНДР было зарегистрировано 1,62 млн случаев заражения лихорадкой и 23 случая смерти, связанных с ней.

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