Москва, 26 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Летом 2022 года жители России собираются потратить на отпуск в среднем 45 тыс. 089 руб. на одного отдыхающего (в 2021 году — 40 тыс. 022 рублей). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

igorvsyannikov Туристы

Число тех граждан, кто целенаправленно откладывает на отдых, сравнялась с долей россиян, оплачивающих его из текущих доходов — 37% и 36% соответственно.

При этом одна из основных причин остаться в отпуск дома этим летом — отсутствие денег, об этом сказали 41%) Гораздо реже отказаться от отпуска граждане вынуждены из-за работы (15%) и по состоянию здоровья (8%).

Опрос среди 1600 граждан РФ старше 18 лет проведен по телефону 7–8 мая 2022 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, туристические поездки по России становятся все более востребованными у граждан.

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