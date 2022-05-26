Архангельск, , 12:08 — REGNUM В рамках весенней призывной кампании в воинские части Росгвардии отправятся служить около ста новобранцев из Архангельской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Архангельские призывники dvinanews.ru

Сегодня, 26 мая, в областном военном комиссариате состоялась отправка команд для прохождения службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии. 25 юношей из Архангельской области пополнили ряды специального моторизованного полка и батальона связи в Санкт-Петербурге.

«До отправки в воинские части каждый призывник прошел тщательный отбор, включавший оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование и изучение биографических данных», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно указу президента, в ходе весеннего призыва в Вооружённые силы России будут призваны 134 тысяч 500 человек.