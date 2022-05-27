Кострома, , 14:48 — REGNUM Поликлинику для 60 тысяч жителей Костромы на проспекте Текстильщиков обещают построить до конца 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор «Облстройзаказчика» Лариса Цветкова.

Место строительства поликлиники для взрослых, живущих в Фабричном районе Костромы Наталья Диева © ИА REGNUM

«В настоящее время проектная документация разработана и направлена на госэкспертизу. После ней будет актуализирован график строительно-монтажных работ. В настоящее время на объекте расчищена строительная площадка, демонтированы существующие строения. Подрядчик ставит сроки строительства до конца 2023 года», — сказала Цветкова.

Напомним, контракт на проектирование и строительство объекта был заключен в конце 2020 года. Средства на проект в размере 218 млн рублей области выделил резервный фонд президента. Согласно договору здание должно было появиться в центре города в конце 2022 года, но в настоящее время на площадке нет даже фундамента. В связи с просрочками подрядчику — ярославской компании «Виннер» начислены пени в размере 242 тысяч рублей.

Планируется, что в новое здание переедет поликлиника №3, принимающая 60 тысяч жителей Фабричного района города. Сейчас она располагается в постройке 1960 года на улице Коммунаров, площадей которой не хватает для качественного обслуживания пациентов. Отметим, что тот же исполнитель строит детскую поликлинику в густонаселённом Давыдовском микрорайона города. Работы по этому объекту выполняются своевременно, поликлинику сдадут до 15 июля 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Придётся подождать: в Костроме не начали строить поликлинику для взрослых