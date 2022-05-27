Поликлинику для жителей Фабричного в Костроме обещают построить в 2023 году
Кострома, 27 мая, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Поликлинику для 60 тысяч жителей Костромы на проспекте Текстильщиков обещают построить до конца 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор «Облстройзаказчика» Лариса Цветкова.
Напомним, контракт на проектирование и строительство объекта был заключен в конце 2020 года. Средства на проект в размере 218 млн рублей области выделил резервный фонд президента. Согласно договору здание должно было появиться в центре города в конце 2022 года, но в настоящее время на площадке нет даже фундамента. В связи с просрочками подрядчику — ярославской компании «Виннер» начислены пени в размере 242 тысяч рублей.
Планируется, что в новое здание переедет поликлиника №3, принимающая 60 тысяч жителей Фабричного района города. Сейчас она располагается в постройке 1960 года на улице Коммунаров, площадей которой не хватает для качественного обслуживания пациентов. Отметим, что тот же исполнитель строит детскую поликлинику в густонаселённом Давыдовском микрорайона города. Работы по этому объекту выполняются своевременно, поликлинику сдадут до 15 июля 2022 года.