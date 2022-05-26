Оренбург, 26 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ковид-центры 25 мая поступили 33 новых пациента. Предыдущий суточный показатель госпитализаций составлял 23. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах находятся 95 человек с коронавирусной инфекцией. Состояние 24 пациентов медики оценивают как тяжёлое. Шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 64 пациента получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 216 348 заражений коронавирусом. Из них 36 случаев зафиксировано 25 мая. От заболевания скончались 4003 оренбуржца. За последние сутки подтверждён один летальный исход.