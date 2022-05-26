* талибов — запрещённая в России организация

Калайи-Нау, Афганистан, , 12:06 — REGNUM В афганской провинции Бадгис убит Хабибулла, начальник городского управления разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Убийство

Источники сообщили газете «8 Собх», что Хабибулла был убит в районе «Занджир Тагаб Исмаил» города Калайи-Нау, административного центра провинции, вместе со своим телохранителем по имени Мохаммад Назари.

Ответственность за нападение взял на себя «Фронт Азадеган».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадгисе пока не дали комментариев.