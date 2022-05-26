Ярославль, 26 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области выделит дополнительные средства на ускорение работ по благоустройству в парке Судостроителей во Фрунзенском районе Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

city-yaroslavl.ru Михаил Евраев (в центре) в парке Судостроителей в Ярославле

О работах на объектах подробно рассказали в ходе встречи двух врио — главы Ярославской области Михаила Евраева и мэра Ярославля Ильи Мотовилова. Так, в парке Судостроителей собираются сделать центральную аллею, вымощенную тротуарной плиткой, а также установить 73 опоры со светодиодным освещением.

Оборудуют освещение и для скамеек, которые планируется выполнить из монолита с деревянным настилом. В проекте значит установка детского и спортивного оборудования и благоустройство «второстепенных» пешеходных дорожек. При это в правительстве области поручили мэрии перенести часть финансирования со следующего года на этот — чтобы сделать больше.

«Сделаем не только аллею, но и дорожки с городками, а в следующем году завершим весь парк. Мы добавим финансирование», — заверил глава региона.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» во Фрунзенском районе продолжается ремонт участков трассы на Тормозном шоссе — сдача в эксплуатацию планируется уже в июне. А к осени обещают привести в порядок подъезды к детсадам и школе искусств на улице Спортивной, а также обустроить парковочные карманы, тротуары и «лежачих полицейских».