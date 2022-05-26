Казань, 26 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 142 случая заражения коронавирусом, накануне заболели 147 человек. В республиканские ковид-центры доставили за минувший день 71 пациента, сообщает 26 мая общероссийский оперативный штаб.

Госпиталь

Всего в регионе зарегистрировано 149 440 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 144 570 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 196 пациентов, умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, перевозчикам в Татарии отказали в получении компенсации доходов, недополученных из-за введения QR-кодов.

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