Улан-Удэ, , 12:03 — REGNUM В Бурятии по состоянию на 26 мая стационарное лечение получают лечение 114 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Как сообщает минздрав региона, в том числе — с осложненной внебольничной пневмонией госпитализировали 76 человек. За предыдущие сутки госпитализировано 7 пациентов.

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В отделениях реанимации находится 28 пациентов (из них старше 65 лет — 14), на ИВЛ — 8 пациентов (из них старше 65 – 6), в том числе на неинвазивной ИВЛ –4.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 159 коек: занято — 114, свободно — 45 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,7%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 210 человек.

Выздоровели от COVID-19 — 133 249 (+32) человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 3028 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 1 чел, старше 65 лет – 0 чел.).

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