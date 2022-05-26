Самара, 26 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Задолженность по зарплате на общую сумму 12 млн рублей погасало руководство предприятия в Самаре только после вмешательства прокуратуры. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Сообщается, что у АО «Евразийская корпорация автовокзалов» образовалась задолженность по зарплате перед 192 сотрудниками с ноября 2021 года по февраль 2022 года. При этом общая сумма задолженности составила 12 млн рублей.

Отмечается, что руководителю предприятия было внесено представление, а в отношении юр. лица были возбуждены дела об административном правонарушении по факту нарушения трудового законодательства.

Помимо этого, было возбуждено уголовное дело по признакам полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев.

Сообщается, что после принятых мер прокурорского реагирования трудовые права сотрудников предприятия были восстановлены, задолженность по зарплате полностью погашена.