Шиберган, , 12:01 — REGNUM Жители города Шеберган, административного центра афганской провинции Джаузджан, выражают обеспокоенность тем, что вооружённые кочевники нападают на их фермы и захватывают их земли.

Пастбище tpsdave

Местные жители сообщили газете «8 Собх», что вооружённые кочевники превратили их фермы в пастбища для скота.

Некоторые жители Шебергана говорят, что у них есть юридические документы на земли, но кочевники при поддержке местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются их захватить.

По их словам, чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остаются глухи к их проблемам. Они предупреждают, что устроят массовые акции протеста, если их проблемы не будут решены.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сообщили о захвате земли, но их представитель уверяет, что правовым проблемам жителей уделяется большое внимание.