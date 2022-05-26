Калининград, , 12:01 — REGNUM Экипаж сторожевого корабля (СКР) «Неустрашимый» Балтийского флота (БФ) ВМФ России провёл в море испытания установленной в ходе модернизации новейшей гидроакустической системы. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» (однотипный с «Неустрашимым") Mil.ru

На ходовых испытаниях работоспособность гидроакустической системы корабля была проверена в различных режимах, обеспечивающих полноценное освещение подводной обстановки. В частности, для поиска и обнаружения мин, торпед, подводных лодок и диверсантов при движении корабля, в дрейфе и на якорной стоянке, на различных дальностях и глубинах.

Особое внимание экипаж и представители Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь уделили обнаружению сложных подводных целей на дальних дистанциях.

пресс-служба ЗВО «Для этого с малого противолодочного корабля (МПК) «Алексин»… в сторону СКР было запущено несколько торпед. В ходе проведения испытаний основная задача была выполнена в полном объёме — специалисты из числа экипажа при помощи комплексного использования данных, поступающих из гидроакустической станции, провели идентификацию информации и выполнили взаимодействие с другими системами корабля, обеспечивающими применение оружия».

После завершения всего комплекса испытаний «Неустрашимый», на котором были существенно обновлены системы вооружения и навигации, а также установлены форсированные двигатели, вернётся в состав соединения надводных кораблей Балтийского флота ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» выполнил вблизи побережья Калининградской области испытательные ракетные стрельбы.

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