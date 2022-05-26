Майкоп, 26 мая 2022, 12:01 — REGNUM Адыгея получит из федерального бюджета грант на 188,2 млн рублей на развитие туристической отрасли. Денежные средства выделены в рамках нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщил 26 мая глава республики Мурат Кумпилов.
Он отметил, что республика за счет этих средств намерена поддержать инициативных предпринимателей, занимающихся в туристической отрасли. С их помощью в Адыгее будут созданы дополнительные места для размещения туристов, оборудованы площадки для отдыха, пляжи, реализованы другие проекты.