Донецк, 26 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 11:10 боевики атаковали посёлок Гольмовский с позиций в Курдюмовке. Всего было выпущено семь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике попал под обстрел украинских войск.