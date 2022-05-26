Москва, 26 мая 2022, 12:01 — REGNUM За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 14 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 25 мая официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 17.
Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 43 672 человека.
Читайте ранее в этом сюжете: Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась незначительно